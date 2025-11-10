 Aller au contenu
Hypothèque de... 50 ans?

La fausse solution de Donald Trump à la crise du logement

le 10 novembre 2025 14:31

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Idée de Trump: l'étirement du paiement des intérêts sur 50 ans rendrait la propriété beaucoup plus chère, l'acheteur payant ainsi presque deux fois la valeur de sa maison au total. / Jin/ Adobe Stock

Donald Trump a proposé une solution choc à la crise du marché immobilier américain: l'introduction de prêts immobiliers sur 50 ans. 

Il a présenté cette idée en la comparant à l'introduction de l'hypothèque de 30 ans par le président Roosevelt.

Est-ce une bonne solution à la crise du logement?

Écoutez la discussion de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à ce sujet, lundi, à La commission

Autre sujet abordé: 

  • Trump envisage d'envoyer un chèque (signé de son nom) de 2 000 $ à chaque Américain pour «rembourser» les droits de douane. 

