Hypothèque de... 50 ans?

Donald Trump a proposé une solution choc à la crise du marché immobilier américain: l'introduction de prêts immobiliers sur 50 ans.
Il a présenté cette idée en la comparant à l'introduction de l'hypothèque de 30 ans par le président Roosevelt.
Est-ce une bonne solution à la crise du logement?
Écoutez la discussion de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à ce sujet, lundi, à La commission.
Autre sujet abordé:
- Trump envisage d'envoyer un chèque (signé de son nom) de 2 000 $ à chaque Américain pour «rembourser» les droits de douane.