Hypothèque de... 50 ans?

Donald Trump a proposé une solution choc à la crise du marché immobilier américain: l'introduction de prêts immobiliers sur 50 ans.

Il a présenté cette idée en la comparant à l'introduction de l'hypothèque de 30 ans par le président Roosevelt.

Est-ce une bonne solution à la crise du logement?

Écoutez la discussion de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à ce sujet, lundi, à La commission.

