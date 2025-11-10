Réaction de l'opposition

Le premier ministre François Legault a présenté, lundi, la nouvelle stratégie économique de son gouvernement, intitulée: Le pouvoir québécois.

Parmi les mesures présentées, plusieurs visent à répondre au contexte économique instable instauré par les tarifs américains. Le gouvernement souhaite notamment miser davantage sur le développement d’Hydro-Québec et des entreprises d’ici pour créer de la richesse.

Un plan qui n’a rien de prometteur, selon l’opposition, qui regrette l’absence de projets concrets.

Écoutez les réactions du député libéral de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’économie et de finances et Julie White, présidente de Manufacturiers et Exportateurs Québec, lundi, à l’émission La commission.

Frédéric Beauchemin critique le manque de vision et de renouveau dans la stratégie économique présentée par le premier ministre.