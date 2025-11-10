Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent plusieurs sujets d'actualité qui ont retenu leur attention ce lundi.
C'est notamment le cas du dossier de la santé numérique qui a été renommé «Déploiement vitrine», permettant au gouvernement d'injecter 95 millions de dollars supplémentaires en contournant la Loi sur la gouvernance des ressources informationnelles.
Écoutez la rafale de nouvelles, lundi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Autres sujets abordés:
- Postes Canada a déposé son plan de transformation auprès du gouvernement fédéral;
Confiance envers les journalistes;
- Un sondage de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec révèle un choc générationnel;
- Coût des décorations de Noël;
- Déclin de la baguette en France;
- Le Québec et l'Italie partagent un point commun culturel: l'utilisation populaire de mots liés à l'église pour sacrer.