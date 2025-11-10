Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent plusieurs sujets d'actualité qui ont retenu leur attention ce lundi.

C'est notamment le cas du dossier de la santé numérique qui a été renommé «Déploiement vitrine», permettant au gouvernement d'injecter 95 millions de dollars supplémentaires en contournant la Loi sur la gouvernance des ressources informationnelles.

Écoutez la rafale de nouvelles, lundi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Autres sujets abordés: