De Frankenstein au paradoxe de Fermi

La nouvelle version cinématographique de Frankenstein, réalisée par Guillermo del Toro, est disponible sur la plateforme Netflix.

Dans ce contexte, Christian Page rappelle quelques faits sur l'histoire originale de Frankenstein: un «alchimiste hérétique».

Comment est né ce roman «monstrueux» pour son époque? Sur qui le personnage principal est-il basé?

Il est question aussi de la création de vie dans l'univers et le fameux paradoxe de Fermi (la recherche de vie extra-terrestre intelligente). Une nouvelle étude menée par un mathématicien hongrois a conclu que l'humanité a 33% de chance de se retrouver dans une «zone de solitude».

Écoutez le chroniqueur spécialisé en actualité paranormale Christian Page expliquer le tout, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay.