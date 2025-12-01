Les cadres fédéraux de retour au bureau

Le gouvernement canadien songerait à imposer le retour au travail en présentiel cinq jours par semaine à ses cadres dès janvier prochain et un arrêt complet du télétravail d'ici un an.

Écoutez Julie Carignan, conseillère en ressources humaines et psychologue, discuter de l'avenir du télétravail au micro de Marie-Eve Tremblay.