Les cadres fédéraux de retour au bureau

Le gouvernement canadien songerait à imposer le retour au travail en présentiel cinq jours par semaine à ses cadres dès janvier prochain et un arrêt complet du télétravail d'ici un an.
Écoutez Julie Carignan, conseillère en ressources humaines et psychologue, discuter de l'avenir du télétravail au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Il y a beaucoup de bénéfices scientifiquement démontrés au travail en présentiel. Maintenant, il y en a aussi au télétravail. Ce n'est pas noir ou blanc, mais souvent les organisations qui décident de ramener les gens davantage au bureau, il y a un élément de sentiment d'appartenance et de cohésion d'équipe.»