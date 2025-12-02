Entre 20 et 30 demandes par mois

Avez-vous l’impression de vous faire constamment demander de laisser un pourboire? Vous ne rêvez pas. Selon un nouveau rapport d’Option consommateurs, les Québécois se font solliciter entre 20 et 30 fois par mois pour laisser du pourboire.

Le gouvernement du Québec a adopté cette année une loi qui encadre les pourboires, notamment le fait qu’ils doivent être calculés avant taxes. Mais est-elle suffisante?

Écoutez Alexandre Plourde, avocat et analyste chez Option consommateurs, en discuter avec Marie-Eve Tremblay à l’émission Radio Textos.