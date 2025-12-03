Données collectées par les autos connectées

Vos voitures collectent plus de données sur vous que vous ne le pensez.

Types de déplacement, discussions, habitudes de conduites... Tous ces éléments peuvent être analysés dans les voitures connectées.

Dans certains cas, ces données sont ensuite vendues à des fins publicitaires voire même à des assureurs qui peuvent faire fluctuer leurs tarifs en fonctions de ses éléments captés en catimini.

Écoutez Maxime Dorais, codirecteur général de l’Union des consommateurs, revenir sur ce phénomène, mercredi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.