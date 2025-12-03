 Aller au contenu
Automobile
Données collectées par les autos connectées

Est-ce que nos voitures en savent trop sur nous?

par 98.5

0:00
15:25

Entendu dans

Radio textos

le 3 décembre 2025 12:16

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Est-ce que nos voitures en savent trop sur nous?
Radio textos / Cogeco Média

Vos voitures collectent plus de données sur vous que vous ne le pensez. 

Types de déplacement, discussions, habitudes de conduites... Tous ces éléments peuvent être analysés dans les voitures connectées. 

Dans certains cas, ces données sont ensuite vendues à des fins publicitaires voire même à des assureurs qui peuvent faire fluctuer leurs tarifs en fonctions de ses éléments captés en catimini.

Écoutez Maxime Dorais, codirecteur général de l’Union des consommateurs, revenir sur ce phénomène, mercredi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay. 

Vous aimerez aussi

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Crise au PLQ: Aussi mouvementée qu'une série télé!
Rattrapage
La réputation du parti secouée
Crise au PLQ: Aussi mouvementée qu'une série télé!
L'urgence de créer un registre national des implants mammaires
Rattrapage
Risques sous-estimés sur la santé des femmes
L'urgence de créer un registre national des implants mammaires
Êtes-vous tannés du débat sur le déclin du français?
Rattrapage
Affrontement entre Marc Miller et François Legault
Êtes-vous tannés du débat sur le déclin du français?
SPVM: l'IA peut traquer les criminels, mais attention à Big Brother
Rattrapage
La vie numérique
SPVM: l'IA peut traquer les criminels, mais attention à Big Brother
Devrait-on resserrer davantage la loi sur les pourboires?
Rattrapage
Entre 20 et 30 demandes par mois
Devrait-on resserrer davantage la loi sur les pourboires?
600 jeunes de la DPJ se retrouvent à la rue chaque année à 18 ans
Rattrapage
Crise de l'itinérance
600 jeunes de la DPJ se retrouvent à la rue chaque année à 18 ans
Des ados sèment le chaos dans des commerces après les classes
Rattrapage
Tendance
Des ados sèment le chaos dans des commerces après les classes
OVNIs, Bigfoots, et désinformation: quand la vérité ne se vend pas bien
Rattrapage
Documentaire «L'âge de la transparence»
OVNIs, Bigfoots, et désinformation: quand la vérité ne se vend pas bien
Pour ou contre le retour du travail présentiel obligatoire?
Rattrapage
Les cadres fédéraux de retour au bureau
Pour ou contre le retour du travail présentiel obligatoire?
«Tu ne viens pas au monde pour vivre dans un logement abordable»
Rattrapage
Accès à la propriété pour les générations futures
«Tu ne viens pas au monde pour vivre dans un logement abordable»
Quelles sont vos anecdotes de party de bureau?
Rattrapage
Radio textos
Quelles sont vos anecdotes de party de bureau?
Les mariages sur le tard fonctionnent-ils mieux?
Rattrapage
Vie amoureuse
Les mariages sur le tard fonctionnent-ils mieux?
Mois de novembre deux fois moins ensoleillé: ça vous affecte?
Rattrapage
Déprime saisonnière
Mois de novembre deux fois moins ensoleillé: ça vous affecte?
Benoît Brière dans la série Empathie: «Ça me bouleverse encore»
Rattrapage
Plus de 10 millions de visionnements
Benoît Brière dans la série Empathie: «Ça me bouleverse encore»