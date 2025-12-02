 Aller au contenu
Société
Crise de l'itinérance

600 jeunes de la DPJ se retrouvent à la rue chaque année à 18 ans

par 98.5

0:00
16:15

Entendu dans

Radio textos

le 2 décembre 2025 11:01

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
600 jeunes de la DPJ se retrouvent à la rue chaque année à 18 ans
600 jeunes de la DPJ se retrouvent à la rue à 18 ans chaque année. / Adobe Stock

Chaque année, 2000 jeunes Québécois atteignent la majorité et quittent le système de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Le constat est alarmant: 600 d'entre eux se retrouvent à la rue.

Les Auberges du cœur, qui viennent en aide aux jeunes en difficulté et sans-abri, ont refusé 6000 demandes d'hébergement cette année, un «jamais vu».

Nancy Audey, qui en a fait sa cause, et Alicia Monette, ont dû traverser cette épreuve. Elles partagent leur parcours et celui des jeunes qui ont croisé leur route.

Écoutez Nancy Audet et Alicia Monette, deux ex-enfants de la DPJ, partager leur vécu, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Quand on a été abandonné, quand on a été négligé, on a un vide intérieur qui est tellement fort, puis chaque jour on a de la difficulté à respirer tellement ça fait mal en dedans.»

Nancy Audet

