Crise de l'itinérance

Chaque année, 2000 jeunes Québécois atteignent la majorité et quittent le système de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Le constat est alarmant: 600 d'entre eux se retrouvent à la rue.

Les Auberges du cœur, qui viennent en aide aux jeunes en difficulté et sans-abri, ont refusé 6000 demandes d'hébergement cette année, un «jamais vu».

Nancy Audey, qui en a fait sa cause, et Alicia Monette, ont dû traverser cette épreuve. Elles partagent leur parcours et celui des jeunes qui ont croisé leur route.

Écoutez Nancy Audet et Alicia Monette, deux ex-enfants de la DPJ, partager leur vécu, au micro de Marie-Eve Tremblay.