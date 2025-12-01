 Aller au contenu
Justice et faits divers
Documentaire «L'âge de la transparence»

OVNIs, Bigfoots, et désinformation: quand la vérité ne se vend pas bien

par 98.5

0:00
19:28

Entendu dans

Radio textos

le 1 décembre 2025 12:02

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
OVNIs, Bigfoots, et désinformation: quand la vérité ne se vend pas bien
Christian Page / Cogeco Média

Pour sa chronique sur l'actualité paranormale, Christian Page critique sévèrement le nouveau documentaire diffusé sur Prime: L'âge de la transparence, le qualifiant d'outil de propagande complotiste. 

Il souligne que les «officiels» cités sont peu nombreux, peu crédibles ou contredits par les autorités, comme Luis Elizondo, désavoué par le Département de la Défense. 

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout, lundi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

Autre sujet abordé:

  •  Bigfoot et la récente déclassification de documents du FBI à son sujet. 

«Il y a un nouveau documentaire [Âge de la transparence]... C'est un documentaire qui est clairement orienté, qui a été réalisé par des gens qui croient que le gouvernement américain sait tout sur les ovnis et nous cache tout.»

Christian Page

Vous aimerez aussi

«Ça va prendre quoi pour réaliser que les États-Unis virent au fascisme?»
Signé Lévesque
«Ça va prendre quoi pour réaliser que les États-Unis virent au fascisme?»
0:00
1:56
«La liste de leur reproche au gouvernement Legault est vraiment longue»
Signé Lévesque
«La liste de leur reproche au gouvernement Legault est vraiment longue»
0:00
9:24

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Pour ou contre le retour du travail présentiel obligatoire?
Rattrapage
Les cadres fédéraux de retour au bureau
Pour ou contre le retour du travail présentiel obligatoire?
«Tu ne viens pas au monde pour vivre dans un logement abordable»
Rattrapage
Accès à la propriété pour les générations futures
«Tu ne viens pas au monde pour vivre dans un logement abordable»
Quelles sont vos anecdotes de party de bureau?
Rattrapage
Radio textos
Quelles sont vos anecdotes de party de bureau?
Les mariages sur le tard fonctionnent-ils mieux?
Rattrapage
Vie amoureuse
Les mariages sur le tard fonctionnent-ils mieux?
Mois de novembre deux fois moins ensoleillé: ça vous affecte?
Rattrapage
Déprime saisonnière
Mois de novembre deux fois moins ensoleillé: ça vous affecte?
Benoît Brière dans la série Empathie: «Ça me bouleverse encore»
Rattrapage
Plus de 10 millions de visionnements
Benoît Brière dans la série Empathie: «Ça me bouleverse encore»
Des grands-parents se battent pour avoir accès à leurs petits-enfants
Rattrapage
L'importance des liens intergénérationnels
Des grands-parents se battent pour avoir accès à leurs petits-enfants
Le Vendredi fou est-il toujours aussi «fou»?
Rattrapage
Rabais plus ou moins importants
Le Vendredi fou est-il toujours aussi «fou»?
Top 10 des jeux à offrir en cadeau!
Rattrapage
Hockey Superstar, la boulette et Luc Langevin
Top 10 des jeux à offrir en cadeau!
Quoi faire lorsqu'on apprend qu'un proche a un cancer?
Rattrapage
Discussion avec une psychologue
Quoi faire lorsqu'on apprend qu'un proche a un cancer?
Réforme syndicale: «On parle davantage de la forme que du fond du dossier»
Rattrapage
L'attitude de Picard envers Boulet
Réforme syndicale: «On parle davantage de la forme que du fond du dossier»
La philanthropie: sommes-nous «cheap»?
Rattrapage
Don monétaire et don de temps des Québécois
La philanthropie: sommes-nous «cheap»?
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
Rattrapage
Ancien député du PQ
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
Des radios québécoises victimes de cyberattaques racistes
Rattrapage
Comment les «hackers» s'y sont-ils pris?
Des radios québécoises victimes de cyberattaques racistes