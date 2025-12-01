Documentaire «L'âge de la transparence»

Pour sa chronique sur l'actualité paranormale, Christian Page critique sévèrement le nouveau documentaire diffusé sur Prime: L'âge de la transparence, le qualifiant d'outil de propagande complotiste.

Il souligne que les «officiels» cités sont peu nombreux, peu crédibles ou contredits par les autorités, comme Luis Elizondo, désavoué par le Département de la Défense.

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout, lundi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.

Autre sujet abordé: