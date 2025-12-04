Visite surprise d’un huissier

Une femme a eu une bien mauvaise surprise lorsqu’un huissier s’est présenté à sa porte concernant la voiture usagée qu’elle venait d’acheter auprès d’un particulier au coût de 15 000$.

Le Journal de Montréal raconte que celle-ci a été saisie, puisqu’il y avait encore des dettes sur le véhicule.

Qu’est-ce que la dame aurait dû faire pour éviter qu’une telle situation se produise? Est-il possible d’avoir véritablement des dettes sans le savoir?

Écoutez la discussion à ce sujet avec Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, à l’émission Radio Textos.