Hockey
Premier trio

par 98.5

0:00
39:43

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 novembre 2025 20:28

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

Le premier trio: Tony Marinaro, Matthias Brunet, Mario Langlois et Stéphane Waite. / Cogeco Média

C'est vendredi soir aux Amateurs de sports, place au Premier trio: la «Power Line» est complétée pour cette édition-ci par Mathias Brunet, journaliste sportif affecté à la couverture du hockey pour le quotidien La Presse

Jeudi soir, les Canadiens de Montréal ont subi une défaite crève-cœur, en prolongation, contre les Devils du New Jersey (4-3), un match qui a révélé des failles dans la jeune équipe. 

L'après-match a été dominé par l'émotion du gardien Jakub Dobes, qui a fondu en larmes, mais l'analyse du match a révélé une responsabilité collective et un manque de profondeur criant.

Ce manque de performance des joueurs de soutien expose le talon d'Achille de l'équipe: l'absence d'un vrai deuxième trio. Les Canadiens peuvent s'en tirer contre des équipes moins structurées, mais se retrouvent dépassés face à des équipes comme les Devils. 

Écoutez Premier trio, avec Mathias Brunet, journaliste sportif affecté à la couverture du hockey pour le quotidien La Presse, Tony Marinaro, collaborateur des Amateurs de Sports, et Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens du CH et expert hockey chez Cogeco Média, vendredi, avec Mario Langlois. 

