C'est vendredi soir aux Amateurs de sports, place au Premier trio: la «Power Line» est complétée pour cette édition-ci par Mathias Brunet, journaliste sportif affecté à la couverture du hockey pour le quotidien La Presse.

Jeudi soir, les Canadiens de Montréal ont subi une défaite crève-cœur, en prolongation, contre les Devils du New Jersey (4-3), un match qui a révélé des failles dans la jeune équipe.

L'après-match a été dominé par l'émotion du gardien Jakub Dobes, qui a fondu en larmes, mais l'analyse du match a révélé une responsabilité collective et un manque de profondeur criant.

Ce manque de performance des joueurs de soutien expose le talon d'Achille de l'équipe: l'absence d'un vrai deuxième trio. Les Canadiens peuvent s'en tirer contre des équipes moins structurées, mais se retrouvent dépassés face à des équipes comme les Devils.

