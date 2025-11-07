 Aller au contenu
Sports
CH | Émotion et ébullition

Larmes, huées et «numéro un»: la guerre des gardiens divise!

par 98.5

0:00
5:13

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 novembre 2025 18:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville / Cogeco Média

Deux défaites consécutives des Canadiens de Montréal ont suffi pour relancer l'intense «guerre des gardiens» et sonder la psyché des partisans montréalais.

La controverse, qui oppose les camps Montembeault et Dobes, est particulièrement émotionnelle cette semaine, au lendemain de la défaite face aux Devils en prolongation jeudi.

Écoutez Jérémie Rainville, animateur de Bonsoir les sportifs, partager le pouls des amateurs du Tricolore, vendredi, au Québec maintenant

«Il y a l'ébullition. On surveille chaque performance de chaque gardien de but.»

Jérémie Rainville

