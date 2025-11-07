Dix ans après les Jeux de Sotchi, Justine Dufour-Lapointe a troqué le ski de bosses pour le freeride, un sport extrême qui exige audace et... inconscience?

Double championne du monde déjà, elle vise une troisième victoire.

Toutefois, sans subventions olympiques, le budget est le seul frein à ses ambitions.

La skieuse doit elle-même trouver les commandites nécessaires pour couvrir six mois de dépenses à l'étranger et financer ses entraînements et ses compétitions.

Écoutez la double médaillée olympique et double championne du monde de freeride, au Québec maintenant, vendredi, à l’aube de son départ pour l’Europe.