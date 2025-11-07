Les nominations pour les prix Grammy ont été annoncées aujourd'hui et le rappeur Kendrick Lamar trône en tête avec neuf nominations pour son album GNX.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix présenter les artistes en nomination en compagnie de Philippe Cantin.

La chanteuse Lady Gaga et la vedette latino Bad Bunny risquent aussi de repartir avec quelques statuettes dorées, eux qui sont nominées dans sept catégories. L'étoile montante de la musique pop, Sabrina Carpenter, est sélectionnée pour six prix.

Les artistes canadiens Justin Bieber, Tate McRae et Drake sont également en lice pour plusieurs prix.