Société
Larmes et huées

La santé mentale des gardiens des Canadiens à l'épreuve

par 98.5

0:00
10:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 novembre 2025 16:24

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Martin McGuire
Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Jeudi soir, quelques minutes après la défaite contre les Devils, le gardien de but Jakub Dobes a fondu en larme se disant décu de sa performance.

L’ancien ministre de la Santé et des Services sociaux, Lionel Carmant, a même réagit sur les réseaux sociaux, espérant que son entourage lui demande s’il a besoin d’aide...

Est-ce que les athlètes se mettent trop de pression?

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens et Jean-Luc Brassard, champion olympique, partager leur réflexions à ce sujet, vendredi, au Québec maintenant. 

Pour Martin McGuire, Jakub Dobes est «un gars émotif» dont les émotions l'ont mené au plus haut niveau, mais qui doit apprendre à canaliser, à l'image des débuts de Carey Price.

Jean-Luc Brassard estime pour sa part que l'adversité vécue par Dobes est une occasion de croissance: une défaite ne définit pas une carrière. Cependant, il souligne que la situation de son coéquipier, Samuel Montembeault, est peut-être plus difficile à gérer psychologiquement.

