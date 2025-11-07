Difficultés des maraîchers de chez nous

Qu'est-ce qui explique que des carottes provenant de la Chine se retrouvaient dans nos épiceries en plein mois d'octobre?
Au Québec maintenant, nous discutons des difficultés connues par les maraîchers québécois et le pouvoir des grandes bannières d'épicerie.
Écoutez Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de science analytique en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, discuter de l'impact du contexte géopolitique sur l'industrie agroalimentaire du Québec.
«Ça fait 25 ans que je surveille l'industrie, puis à chaque année, il y a une frustration qui est palpable auprès des agriculteurs, surtout quand on voit qu'il y a des produits qui arrivent d'ailleurs. Mais la réalité aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que les gens sont à la recherche d'aubaines et les bannières le savent.»