Médias et articles créés par l'IA

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) a fait part de ses craintes face aux articles et médias générés par la technologie, qui sont de plus en plus nombreux.

Écoutez Éric-Pierre Champagne, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), se pencher sur le sujet, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.