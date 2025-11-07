Médias et articles créés par l'IA

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) a fait part de ses craintes face aux articles et médias générés par la technologie, qui sont de plus en plus nombreux.
Écoutez Éric-Pierre Champagne, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), se pencher sur le sujet, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il va falloir se pencher là-dessus pour protéger les créateurs de contenu et le monde journalistique qui en fait partie. C'est clair qu'il va adapter le cadre législatif. Le fait que ça soit difficile à encadrer n'est pas une raison pour ne pas tenter de l'encadrer. Il y a des défis, j'en conviens, mais si on ne fait rien pour protéger la propriété intellectuelle, on va avoir de gros problèmes.»