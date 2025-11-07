 Aller au contenu
Techno
Médias et articles créés par l'IA

«Si on ne fait rien, on va avoir de gros problèmes»

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 7 novembre 2025 12:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Si on ne fait rien, on va avoir de gros problèmes»
La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) a fait part de ses craintes face aux articles et médias générés par la technologie, qui sont de plus en plus nombreux. / Stanisic Vladimir / Adobe Stock

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) a fait part de ses craintes face aux articles et médias générés par la technologie, qui sont de plus en plus nombreux.

Écoutez Éric-Pierre Champagne, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), se pencher sur le sujet, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Il va falloir se pencher là-dessus pour protéger les créateurs de contenu et le monde journalistique qui en fait partie. C'est clair qu'il va adapter le cadre législatif. Le fait que ça soit difficile à encadrer n'est pas une raison pour ne pas tenter de l'encadrer. Il y a des défis, j'en conviens, mais si on ne fait rien pour protéger la propriété intellectuelle, on va avoir de gros problèmes.»

Éric-Pierre Champagne

