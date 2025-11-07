Les négociations entre les opérateurs de métro, les chauffeurs et la STM semblent progresser, contrairement à celle avec les emplois d'entretien.

Écoutez Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, proposer des solutions aux grèves qui affectent le service de transports offert aux usagers de la STM, vendredi, à l'émission La commission.

Il discute des avantages, selon lui, du projet de loi 192, qui donnerait aux transports en commun le statut de service essentiel.