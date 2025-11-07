Les négociations entre les opérateurs de métro, les chauffeurs et la STM semblent progresser, contrairement à celle avec les emplois d'entretien.
Écoutez Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, proposer des solutions aux grèves qui affectent le service de transports offert aux usagers de la STM, vendredi, à l'émission La commission.
Il discute des avantages, selon lui, du projet de loi 192, qui donnerait aux transports en commun le statut de service essentiel.
«80 % du service serait maintenu en tout temps. L'idée, c'est de mettre l'usager à l'abri des perturbations. Honnêtement, on ne peut pas demander aux gens d'abandonner leur voiture si, en même temps, on leur dit que, pendant un mois, il n'y a pas de service. C'est le pire signal qu'on pouvait envoyer pour décourager les gens de prendre le transport en commun.»