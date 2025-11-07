Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux

À l'occasion de sa chronique humoristique hebdomadaire à l'émission de Patrick Lagacé, Étienne Marcoux discute du véritable ennemi intérieur: les ratons et les écureuils.
«On vit dans un monde rushant. On n'a pas de pause dans l'actualité. Il y a du danger partout. Mais pendant qu'on a les yeux rivés sur Donald Trump, Vladimir Poutine, l'armement nucléaire, l'ennemi, le vrai, est intérieur. Je parle ici de la nouvelle qui m'a terrassé. Le nombre de personnes traitées contre la rage du raton a bondi. L'ennemi est dans nos bacs de poubelles.»
