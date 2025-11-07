Une réaction qui fait jaser

La défaite en prolongation des Canadiens face aux Devils a été marquée par les larmes du gardien Jakub Dobes après la rencontre.

Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens de Cogeco Média, Dany Dubé, réagir à Lagacé le matin vendredi.

Il reconnaît la passion et l'esprit de compétition du jeune gardien et souligne que l'attitude de Dobes, qui se montrait très déçu de lui-même après seulement sa première défaite de la saison, témoigne de l'importance qu'il accorde à ses performances.

Dubé insiste sur le fait qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'une carrière dans la Ligue nationale est un marathon.