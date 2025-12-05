 Aller au contenu
Société
4e édition de la Grande collecte d’hiver

«On a besoin de manteaux très chauds, des tuques, des mitaines et des bottes!»

par 98.5

0:00
4:17

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 décembre 2025 08:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«On a besoin de manteaux très chauds, des tuques, des mitaines et des bottes!»
C'est en ce vendredi que se tiendra la 4e édition de la Grande collecte d’hiver dans plusieurs VitroPlus du Québec! / Adobe Stock

C'est en ce vendredi que se tiendra la 4e édition de la Grande collecte d’hiver dans plusieurs VitroPlus du Québec!

Cette collecte permet à Ekip Jeunesse d'aider les jeunes itinérants en leur fournissant des manteaux chauds, des mitaines, des tuques, des bottes et des cartes d’épicerie pour leur permettre de manger et de se protéger du froid.

Écoutez Nancy Audet, journaliste, autrice et cofondatrice d’Ékip Jeunesse, en discuter au micro de Patrick Lagacé. 

«On a besoin de manteaux très chauds, des tuques, des mitaines, des bottes chaudes, des cartes d'épicerie et de pharmacie. Ils ont besoin de produits d'hygiène, ces jeunes-là, pour qui c'est difficile de s'en procurer. Il y a beaucoup de jeunes à la rue en ce moment. On va aller porter les manteaux directement où ils sont. On va aider les jeunes qui sont en situation de très grande précarité.»

Nancy Audet

Vous aimerez aussi

Un raton laveur tombe complètement ivre dans un magasin d'alcool en Virginie
Lagacé le matin
Un raton laveur tombe complètement ivre dans un magasin d'alcool en Virginie
0:00
9:07
Appels et textos frauduleux : «J'ai le goût de lancer mon téléphone»
Lagacé le matin
Appels et textos frauduleux : «J'ai le goût de lancer mon téléphone»
0:00
5:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Frédéric Labelle dévoile les expressions qui l'énervent
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Frédéric Labelle dévoile les expressions qui l'énervent
«Les partys de job, ça me stresse énormément»- Etienne Marcoux
Rattrapage
Le bac nouvelles
«Les partys de job, ça me stresse énormément»- Etienne Marcoux
Un raton laveur tombe complètement ivre dans un magasin d'alcool en Virginie
Rattrapage
Ivresse chez les animaux
Un raton laveur tombe complètement ivre dans un magasin d'alcool en Virginie
«Il faut que ça aille en prolongation, il y a des zones d'ombre importantes»
Rattrapage
Dr Amyot et Mme Duranceau ouverts à se rencontrer
«Il faut que ça aille en prolongation, il y a des zones d'ombre importantes»
«Cette façon de voir le monde, ça n'accroche pas les Québécois»
Rattrapage
PSPP tire sur tout ce qui bouge
«Cette façon de voir le monde, ça n'accroche pas les Québécois»
Appels et textos frauduleux : «J'ai le goût de lancer mon téléphone»
Rattrapage
Chronique réseaux sociaux
Appels et textos frauduleux : «J'ai le goût de lancer mon téléphone»
Le palmarès 2025 de Rolling Stone enfin révélé
Rattrapage
La revue musicale de l'année
Le palmarès 2025 de Rolling Stone enfin révélé
Restauration: les réservations fantômes en forte baisse
Rattrapage
Une bonne nouvelle pour l'industrie
Restauration: les réservations fantômes en forte baisse
«Poutine se montre de plus en plus arrogant»
Rattrapage
Les États-Unis le laissent faire
«Poutine se montre de plus en plus arrogant»
«Je me demande ce qui sera mis en place pour assurer une cohabitation adéquate»
Rattrapage
Nouvelle halte-chaleur près d'une école
«Je me demande ce qui sera mis en place pour assurer une cohabitation adéquate»
Du froid glacial pour «un bon bout de temps»
Rattrapage
Jusqu'à la fin décembre?
Du froid glacial pour «un bon bout de temps»
Discuter avec le Dr Amyot : «Si c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on va faire»
Rattrapage
Impasse entre les médecins et le gouvernement
Discuter avec le Dr Amyot : «Si c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on va faire»
«Je suis prêt à m'impliquer toute la fin de semaine» -Marc-André Amyot
Rattrapage
Vers une relance des négos vendredi
«Je suis prêt à m'impliquer toute la fin de semaine» -Marc-André Amyot
Temps des fêtes: comment éviter d'y laisser tout son budget?
Rattrapage
Chronique économique
Temps des fêtes: comment éviter d'y laisser tout son budget?