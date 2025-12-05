C'est en ce vendredi que se tiendra la 4e édition de la Grande collecte d’hiver dans plusieurs VitroPlus du Québec!

Cette collecte permet à Ekip Jeunesse d'aider les jeunes itinérants en leur fournissant des manteaux chauds, des mitaines, des tuques, des bottes et des cartes d’épicerie pour leur permettre de manger et de se protéger du froid.

Écoutez Nancy Audet, journaliste, autrice et cofondatrice d’Ékip Jeunesse, en discuter au micro de Patrick Lagacé.