La revue musicale de l'année

Les revues de l'année sont là, et le prestigieux magazine Rolling Stone vient de publier son palmarès musical de 2025!

Il ne fait aucun doute que 2025 a été l'année du phénomène mondial Bad Bunny, qui a raflé la première place du palmarès.

Le Portoricain est également le plus écouté sur Spotify avec 19,8 milliards d’écoutes.

Lady Gaga, a également fait sensation cette année alors que son titre «Abracadabra» est couronné chanson de l'année.

