Chronique réseaux sociaux

De nombreuses personnes sont quotidiennement victimes de courriels et d'appel téléphoniques frauduleux. Pourquoi ce type d'arnaque est-il si fréquent?
Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle en discuter au micro de Patrick Lagacé vendredi.
«J'ai le goût de lancer mon téléphone au bout de mes bras. Matin, midi, soir, je reçois des textos, des appels de l'Ouest canadien, du Royaume-Uni, de France. Je réponds plus si je ne connais pas le numéro de téléphone. Je passe mes journées à bloquer les textos.»