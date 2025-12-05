Nouvelle halte-chaleur près d'une école

La création de nouvelles haltes-chaleur à Montréal, une mesure de la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrara, ne fait pas l’affaire de tout le monde.

Des parents d’Hochelaga-Maisonneuve, dont les enfants fréquentent l’école St-Clément, s'inquiètent d’apprendre qu’un refuge sera aménagé à proximité de leur école.

Écoutez Marie-Ève Rocheleau, mère de deux enfants, en discuter, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.