Nouvelle halte-chaleur près d'une école

La création de nouvelles haltes-chaleur à Montréal, une mesure de la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrara, ne fait pas l’affaire de tout le monde.
Des parents d’Hochelaga-Maisonneuve, dont les enfants fréquentent l’école St-Clément, s'inquiètent d’apprendre qu’un refuge sera aménagé à proximité de leur école.
Écoutez Marie-Ève Rocheleau, mère de deux enfants, en discuter, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.
«C'est important de dire que je ne suis pas contre ça. Je pense que la mairesse prenne en main ce qu'elle a promis, c'est une nécessité. Mais, quel genre de support on va donner pour accompagner les parents, le quartier, les brigadiers? Les haltes-chaleur sont ouvertes entre 19 h et 7 h le matin. L'école des enfants commence à 7 h 50. Clairement, les deux clientèles vont se croiser. Donc, je me demande ce qui sera mis en place pour assurer une cohabitation cohérente puis adéquate.»