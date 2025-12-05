PSPP tire sur tout ce qui bouge

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a récemment critiqué le milieu culturel, des journalistes de Radio-Canada et des professeurs universitaires financés par le fédéral, suscitant des réactions négatives de plusieurs personnalités.
Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez commenter les propos du leader souverainiste, vendredi, à Lagacé le matin.
Notre chroniqueur compare les propos de PSPP à ceux de Jacques Parizeau sur l'argent et le vote ethnique, soulignant que cette rhétorique souverainiste ne résonne pas auprès du public ni des indépendantistes.
«Il y a quelque chose de vrai dans le fait que le milieu culturel est obligé d'aller quêter quelques piastres du fédéral pour faire de la culture. C'est vrai. Sauf que c'est une façon de le dire qui témoigne d'un péquisme, c'est-à-dire d'une volonté affirmée de considérer que tous nos problèmes sont liés à la domination des Anglais, puis la domination du fédéral.»