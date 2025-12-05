PSPP tire sur tout ce qui bouge

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a récemment critiqué le milieu culturel, des journalistes de Radio-Canada et des professeurs universitaires financés par le fédéral, suscitant des réactions négatives de plusieurs personnalités.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez commenter les propos du leader souverainiste, vendredi, à Lagacé le matin.

Notre chroniqueur compare les propos de PSPP à ceux de Jacques Parizeau sur l'argent et le vote ethnique, soulignant que cette rhétorique souverainiste ne résonne pas auprès du public ni des indépendantistes.