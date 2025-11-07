Environnement

Tandis que la COP 30 s'ouvrait à Belém, au Brésil, la lutte contre le réchauffement climatique est assombrie par le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis, qui ont décidé de n'envoyer aucun représentant officiel à ce grand rassemblement.
Le deuxième plus grand pollueur de la planète, dont le président est accusé de nier la science climatique, adopte une position qui, selon l'ONU, pourrait mener le monde à sa «ruine».
Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le point sur l'absence remarquée de Donald Trump, à l'émission de Patrick Lagacé vendredi.
«Le président Trump a été vraiment critiqué hier par plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui l'accusent non seulement de nier la science climatique et même de mentir sur le sujet à un certain niveau, mais surtout de faire la promotion des énergies les plus polluantes. C'est ce que les États-Unis sous Trump font actuellement.»
