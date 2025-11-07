 Aller au contenu
Politique internationale
Environnement

COP30: «Trump n'a envoyé aucun représentant officiel des États-Unis»

par 98.5

0:00
12:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 novembre 2025 08:39

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
COP30: «Trump n'a envoyé aucun représentant officiel des États-Unis»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Tandis que la COP 30 s'ouvrait à Belém, au Brésil, la lutte contre le réchauffement climatique est assombrie par le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis, qui ont décidé de n'envoyer aucun représentant officiel à ce grand rassemblement.

Le deuxième plus grand pollueur de la planète, dont le président est accusé de nier la science climatique, adopte une position qui, selon l'ONU, pourrait mener le monde à sa «ruine». 

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le point sur l'absence remarquée de Donald Trump, à l'émission de Patrick Lagacé vendredi.

«Le président Trump a été vraiment critiqué hier par plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui l'accusent non seulement de nier la science climatique et même de mentir sur le sujet à un certain niveau, mais surtout de faire la promotion des énergies les plus polluantes. C'est ce que les États-Unis sous Trump font actuellement.»

Jean-François Lépine

Autres sujets abordés

  • Il y a exactement quatre semaines, Israël déclarait un cessez-le-feu à Gaza. On fait le point;
  • Guerre civile au Soudan, guerre entre la Russie et l’Ukraine et les élections importantes aux États-Unis.

Vous aimerez aussi

«Un affront direct à Donald Trump» -Valérie Beaudoin
Le Québec maintenant
«Un affront direct à Donald Trump» -Valérie Beaudoin
0:00
9:07
La première année de Donald Trump comme président a été un «cataclysme»
Radio textos
La première année de Donald Trump comme président a été un «cataclysme»
0:00
24:10

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Exploitation sexuelle des enfants: hausse de 393% des signalements en 5 ans
Rattrapage
Opération policière
Exploitation sexuelle des enfants: hausse de 393% des signalements en 5 ans
STM: «Il faut aller plaider un minimum de service pour la population»
Rattrapage
Grève complète les 15 et 16 novembre
STM: «Il faut aller plaider un minimum de service pour la population»
Étranglement: «Un facteur extrêmement important de prédiction de l'homicide»
Rattrapage
Vidéo
Violence conjugale
Étranglement: «Un facteur extrêmement important de prédiction de l'homicide»
Regarder10:45Patrick Lagacé
«Je pense que le Québec a toujours été une nation ouverte»
Rattrapage
Vidéo
Nouvelle cible en immigration
«Je pense que le Québec a toujours été une nation ouverte»
Regarder16:46Patrick Lagacé
Mille milliards de dollars pour Elon Musk
Rattrapage
Somme faramineuse
Mille milliards de dollars pour Elon Musk
France-Élaine Duranceau, la «good cop» face aux médecins
Rattrapage
Négociations avec les deux fédérations
France-Élaine Duranceau, la «good cop» face aux médecins
Le calendrier des pompiers tire sa révérence
Rattrapage
Fin d'une ère
Le calendrier des pompiers tire sa révérence
Les larmes de Jakub Dobeš après sa première défaite de la saison
Rattrapage
Hockey
Les larmes de Jakub Dobeš après sa première défaite de la saison
Spécial «chaud» | L'énigme du vendredi 7 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «chaud» | L'énigme du vendredi 7 novembre
«L'amour se vit caché avec l'espoir de pouvoir la vivre au grand jour»
Rattrapage
Nouveau film de Léa Pool
«L'amour se vit caché avec l'espoir de pouvoir la vivre au grand jour»
Ne pas payer son titre de transport pour dénoncer la grève
Rattrapage
Conflit à la STM
Ne pas payer son titre de transport pour dénoncer la grève
Le SPVM déploie un nouveau protocole contre les étranglements
Rattrapage
Violence conjugale
Le SPVM déploie un nouveau protocole contre les étranglements
«Ce n'est pas un match qui va passer à l'histoire»
Rattrapage
Défaite des Canadiens contre les Devils
«Ce n'est pas un match qui va passer à l'histoire»
«Les Canadiens n'ont pas peur de jouer du hockey offensif»
Rattrapage
Premiers dans l'Atlantique
«Les Canadiens n'ont pas peur de jouer du hockey offensif»