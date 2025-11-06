Deuxième démission cette semaine

Un autre conservateur quitte le parti fédéral de Pierre Poilievre après le départ mardi du député néo-écossais Chris D'Entremont.

Cette fois, c'est le député d'Edmonton Riverbend, Matt Jeneroux, qui a annoncé jeudi soir qu'il quittait son siège la Chambre des communes. Il ne se joint pas aux libéraux.

Il ne manque désormais qu'un seul député à Mark Carney pour obtenir sa majorité à la Chambre des Communes.

Écoutez Dimitri Soudas commenter ce départ au micro de Philippe Cantin.

«Maintenant, Elizabeth May, du Parti vert, détient officiellement la balance du pouvoir», souligne Dimitri Soudas.