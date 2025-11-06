Amendements au budget

Ça semble être une bonne semaine pour le Parti libéral fédéral de Mark Carney. Dépôt du budget, mardi, et, mercredi, confusion chez les conservateurs. On passe maintenant à un vote sur un amendement du budget qui se veut en fait un vote de confiance.
Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudras démêler les complexités de ce vote au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les technicalités liées au vote sur les amendements;
- La bourde de Pierre Poillievre lors de son discours;
- Le NPD va appuyer les libéraux;
- Il semble peu probable que le gouvernement soiT renversé.