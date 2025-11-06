575 dénonciations à l'UPAC en 2024-2025

L'Unité permanente anticorruption (UPAC) a déposé son bilan annuel et il y a une conclusion qui est assez spectaculaire: une hausse de 28 % des dénonciations.

Écoutez le commissaire de l'UPAC. Vincent Richer, à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.

L’UPAC a eu pas moins de 575 dénonciations durant la période 2024-2025, 25 % d'entre eux provenant de la fonction publique. Et dans 76 % des cas, ces dénonciations mènent à l'ouverture d'une enquête.

«Juste pour préciser, au niveau des statistiques, c'est 35 % des dénonciations qui mènent à l'ouverture d'une enquête. Quand c'est des travailleurs de la fonction publique, dans 75 % de ces cas-là, ça va plus loin au niveau de l'enquête», souligne le commissaire.

Quelques cas notables