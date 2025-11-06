Dans cette rafale d'actualités, les sujets chauds n'ont pas manqué, allant de la politique québécoise aux affaires américaines et aux scandales administratifs.
Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a nié catégoriquement être intervenu pour faire déraper une entente potentielle avec les fédérations de médecins, contredisant ainsi les déclarations de l'ex-premier ministre Lucien Bouchard.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder plusieurs sujets d'actualité dans leur rafale de nouvelles, à La commission.
Autres sujets abordés
- Nancy Pelosi prend sa retraite;
- Denis Marsolais, qui avait été congédié de la SAAQ après le scandale SAQclic, vient de perdre son poste à l'Office de protection du consommateur;
- L'assemblée générale annuelle de Tesla se tient jeudi après-midi, et elle est scrutée attentivement