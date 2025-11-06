 Aller au contenu
Politique provinciale
Rafale de nouvelles

Christian Dubé nie les allégations, Nancy Pelosi quitte la politique

Entendu dans

La commission

le 6 novembre 2025 14:06

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Dans cette rafale d'actualités, les sujets chauds n'ont pas manqué, allant de la politique québécoise aux affaires américaines et aux scandales administratifs.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a nié catégoriquement être intervenu pour faire déraper une entente potentielle avec les fédérations de médecins, contredisant ainsi les déclarations de l'ex-premier ministre Lucien Bouchard.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder plusieurs sujets d'actualité dans leur rafale de nouvelles, à La commission.

Autres sujets abordés

  • Nancy Pelosi prend sa retraite;
  • Denis Marsolais, qui avait été congédié de la SAAQ après le scandale SAQclic, vient de perdre son poste à l'Office de protection du consommateur;
  • L'assemblée générale annuelle de Tesla se tient jeudi après-midi, et elle est scrutée attentivement

