Premiers dans l'Atlantique

Avec une fiche de 9-3-1, les Canadiens trônent présentement au premier rang de la division Atlantique. Cependant, les nombreuses victoires récoltées en période de prolongation et les avances gaspillées commencent à inquiéter.

