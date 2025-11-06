 Aller au contenu
Sports
Premiers dans l'Atlantique

«Les Canadiens n'ont pas peur de jouer du hockey offensif»

par 98.5

0:00
7:18

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 novembre 2025 09:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Tony Marinaro
Tony Marinaro
«Les Canadiens n'ont pas peur de jouer du hockey offensif»
Tony Marinaro / Cogeco Média

Avec une fiche de 9-3-1, les Canadiens trônent présentement au premier rang de la division Atlantique. Cependant, les nombreuses victoires récoltées en période de prolongation et les avances gaspillées commencent à inquiéter.

Écoutez Tony Marinaro discuter de l'excellent début de saison des Canadiens de Montréal au micro de Patrick Lagacé.

«Soit les Canadiens échappent des avances ou soit les Canadien tirent de l'arrière, puis ils ont besoin d'ouvrir la machine en troisième, donc souvent les Canadiens vont aller en prolongation. Mais, ils ont beaucoup de joueurs de talent. Souvent à trois contre trois, ils gagnent ces matchs-là.»

Tony Marinaro

Autres sujets abordés

  • Le réveil inattendu de Kirby Dach;
  • Samuel Montembault hué au Centre Bell;
  • Match de jeudi contre les Devils.

Vous aimerez aussi

CH: «Un match en montagnes russes, mais divertissant»
Lagacé le matin
CH: «Un match en montagnes russes, mais divertissant»
0:00
4:35
«C'est une des défaites les plus intéressantes et spectaculaires du CH»
Lagacé le matin
«C'est une des défaites les plus intéressantes et spectaculaires du CH»
0:00
7:34

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Élection de Zohran Mamdani: «C'est une petite révolution socialiste»
Rattrapage
Nouveau maire de New York
Élection de Zohran Mamdani: «C'est une petite révolution socialiste»
REV Henri-Bourassa: la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville ira-t-elle de l'avant?
Rattrapage
Démantèlement de la piste cyclable?
REV Henri-Bourassa: la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville ira-t-elle de l'avant?
L'histoire rocambolesque d'un petit chien volé à Trois-Rivières
Rattrapage
Puce
L'histoire rocambolesque d'un petit chien volé à Trois-Rivières
Lou-Adrianne Cassidy rafle tout
Rattrapage
Huit prix remportés au Gala l'ADISQ
Lou-Adrianne Cassidy rafle tout
Journal de Sherbrooke: un média qui usurpe l'identité des journalistes
Rattrapage
Plagiat
Journal de Sherbrooke: un média qui usurpe l'identité des journalistes
«Ce qui nous inquiète, c'est la perte d'expertise» -Martine Bouchard
Rattrapage
Fusion de Transplant Québec
«Ce qui nous inquiète, c'est la perte d'expertise» -Martine Bouchard
«La fonction publique est contente de nous voir aller dans cette direction»
Rattrapage
Efficacité de l'État
«La fonction publique est contente de nous voir aller dans cette direction»
Cellulaire au travail: une mauvaise habitude qui comporte des risques énormes
Rattrapage
Dépendance au téléphone cellulaire
Cellulaire au travail: une mauvaise habitude qui comporte des risques énormes
«Ce que j'entends, c'est que plus personne ne veut aller au centre-ville»
Rattrapage
Vidéo
Grande entrevue avec Soraya Martinez Ferrada
«Ce que j'entends, c'est que plus personne ne veut aller au centre-ville»
Regarder18:12Patrick Lagacé
Une année en un an: «C'est réfléchi et c'est éclaté» -Catherine Brisson
Rattrapage
Spectacle de Pierre-Yves Roy-Desmarais
Une année en un an: «C'est réfléchi et c'est éclaté» -Catherine Brisson
«Une paralysie économique qui paralyse le ciel» -Marie-Eve Fournier
Rattrapage
Manque de contrôleurs aériens
«Une paralysie économique qui paralyse le ciel» -Marie-Eve Fournier
Immigration: Québec veut des seuils plus «fermes»
Rattrapage
Le gouvernement dévoile ses plans
Immigration: Québec veut des seuils plus «fermes»
Jour du Souvenir: un timbre qui fait réagir
Rattrapage
Hommage aux soldats sikhs
Jour du Souvenir: un timbre qui fait réagir
Duel au sommet entre les Canadiens et les Devils
Rattrapage
LNH
Duel au sommet entre les Canadiens et les Devils