Premiers dans l'Atlantique

Avec une fiche de 9-3-1, les Canadiens trônent présentement au premier rang de la division Atlantique. Cependant, les nombreuses victoires récoltées en période de prolongation et les avances gaspillées commencent à inquiéter.
Écoutez Tony Marinaro discuter de l'excellent début de saison des Canadiens de Montréal au micro de Patrick Lagacé.
«Soit les Canadiens échappent des avances ou soit les Canadien tirent de l'arrière, puis ils ont besoin d'ouvrir la machine en troisième, donc souvent les Canadiens vont aller en prolongation. Mais, ils ont beaucoup de joueurs de talent. Souvent à trois contre trois, ils gagnent ces matchs-là.»
Autres sujets abordés
- Le réveil inattendu de Kirby Dach;
- Samuel Montembault hué au Centre Bell;
- Match de jeudi contre les Devils.