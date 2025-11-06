 Aller au contenu
Politique municipale
Une entente d'ici le 15 novembre?

Conflit à la STM: «Soraya Martinez Ferrada fait un pari immense»

par 98.5

0:00
18:19

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 novembre 2025 06:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Conflit à la STM: «Soraya Martinez Ferrada fait un pari immense»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

La mairesse désignée de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, met de la pression sur les syndicats et la direction de la STM.

Elle veut que le conflit de travail soit réglé d'ici le 15 novembre prochain.

Celle qui a succédé à Valérie Plante croit que les parties doivent augmenter les séances de négociation afin de conclure une entente pour éviter que tout le réseau de transport en commun soit paralysé deux journées consécutives les 15 et 16 novembre.

Écoutez Patrick Lagacé commenter le conflit à la STM et le désir de la nouvelle mairesse d'y mettre un terme d'ici 10 jours, jeudi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«Elle fait un pari immense, compliqué, d'autres diraient irréaliste. Elle veut qu'il y ait une solution au conflit, à la Société de transport de Montréal, le 15 novembre, soit dans moins de dix jours. C'est ce qu'elle a dit mercredi. Bonne chance!»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Négociations avec les médecins;
  • Réforme de la fonction publique;
  • Détournement du Fonds vert?;
  • Le style Poilievre déplaît à l'intérieur même du Parti conservateur du Canada;
  • De mauvaises nouvelles pour Donald Trump.

Vous aimerez aussi

«Les peurs des citoyens doivent être entendues, comprises et validées»
Le Québec maintenant
«Les peurs des citoyens doivent être entendues, comprises et validées»
0:00
5:54
La nouvelle mairesse demande à rencontrer la présidente de la STM
Le Québec maintenant
La nouvelle mairesse demande à rencontrer la présidente de la STM
0:00
7:28

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'histoire rocambolesque d'un petit chien volé à Trois-Rivières
Rattrapage
Puce
L'histoire rocambolesque d'un petit chien volé à Trois-Rivières
Lou-Adrianne Cassidy rafle tout
Rattrapage
Huit prix remportés au Gala l'ADISQ
Lou-Adrianne Cassidy rafle tout
Journal de Sherbrooke: un média qui usurpe l'identité des journalistes
Rattrapage
Plagiat
Journal de Sherbrooke: un média qui usurpe l'identité des journalistes
«Ce qui nous inquiète, c'est la perte d'expertise» -Martine Bouchard
Rattrapage
Fusion de Transplant Québec
«Ce qui nous inquiète, c'est la perte d'expertise» -Martine Bouchard
«La fonction publique est contente de nous voir aller dans cette direction»
Rattrapage
Efficacité de l'État
«La fonction publique est contente de nous voir aller dans cette direction»
Cellulaire au travail: une mauvaise habitude qui comporte des risques énormes
Rattrapage
Dépendance au téléphone cellulaire
Cellulaire au travail: une mauvaise habitude qui comporte des risques énormes
«Ce que j'entends, c'est que plus personne ne veut aller au centre-ville»
Rattrapage
Vidéo
Grande entrevue avec Soraya Martinez Ferrada
«Ce que j'entends, c'est que plus personne ne veut aller au centre-ville»
Regarder18:12Patrick Lagacé
Une année en un an: «C'est réfléchi et c'est éclaté» -Catherine Brisson
Rattrapage
Spectacle de Pierre-Yves Roy-Desmarais
Une année en un an: «C'est réfléchi et c'est éclaté» -Catherine Brisson
«Une paralysie économique qui paralyse le ciel» -Marie-Eve Fournier
Rattrapage
Manque de contrôleurs aériens
«Une paralysie économique qui paralyse le ciel» -Marie-Eve Fournier
Immigration: Québec veut des seuils plus «fermes»
Rattrapage
Le gouvernement dévoile ses plans
Immigration: Québec veut des seuils plus «fermes»
Jour du Souvenir: un timbre qui fait réagir
Rattrapage
Hommage aux soldats sikhs
Jour du Souvenir: un timbre qui fait réagir
Duel au sommet entre les Canadiens et les Devils
Rattrapage
LNH
Duel au sommet entre les Canadiens et les Devils
Spécial «chaud» | L'énigme du jeudi 6 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «chaud» | L'énigme du jeudi 6 novembre
Prison à domicile pour un multirécidiviste de la violence conjugale
Rattrapage
Quel message envoie la justice?
Prison à domicile pour un multirécidiviste de la violence conjugale