Une entente d'ici le 15 novembre?

La mairesse désignée de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, met de la pression sur les syndicats et la direction de la STM.

Elle veut que le conflit de travail soit réglé d'ici le 15 novembre prochain.

Celle qui a succédé à Valérie Plante croit que les parties doivent augmenter les séances de négociation afin de conclure une entente pour éviter que tout le réseau de transport en commun soit paralysé deux journées consécutives les 15 et 16 novembre.

Écoutez Patrick Lagacé commenter le conflit à la STM et le désir de la nouvelle mairesse d'y mettre un terme d'ici 10 jours, jeudi, dans son tour d'horizon de l'actualité.