Négociations au point mort

Quelques jours après son élection, la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada exige qu’une entente entre la direction de la Société de transport de Montréal (STM) et ses employés soit conclue dans les dix prochains jours.

Depuis dimanche, le service des métros et des autobus est perturbé par une grève qui pourrait s’étendre jusqu’à la fin du mois de novembre si aucun accord n’est trouvé. Une grève totale, sans aucun service, est aussi à l’horaire les 15 et 16 novembre.

La mairesse s’est également entretenue directement avec le syndicat des employés de la STM, mercredi.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, et le président du Syndicat du transport de Montréal, Bruno Jeannotte, revenir sur la grève qui paralyse le transport en commun à Montréal, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Le responsable syndical regrette l’absence de participation de la STM à la négociation et critique son implication dans le déroulement de la grève en cours.