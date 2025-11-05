 Aller au contenu
Politique
Négociations au point mort

Grève à la STM : la mairesse exige une entente d'ici 10 jours

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 novembre 2025 15:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Grève à la STM : la mairesse exige une entente d'ici 10 jours
Depuis dimanche, le service des métros et des autobus est perturbé par une grève qui pourrait s’étendre jusqu’à la fin du mois de novembre si aucun accord n’est trouvé. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Quelques jours après son élection, la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada exige qu’une entente entre la direction de la Société de transport de Montréal (STM) et ses employés soit conclue dans les dix prochains jours.

Depuis dimanche, le service des métros et des autobus est perturbé par une grève qui pourrait s’étendre jusqu’à la fin du mois de novembre si aucun accord n’est trouvé. Une grève totale, sans aucun service, est aussi à l’horaire les 15 et 16 novembre.

La mairesse s’est également entretenue directement avec le syndicat des employés de la STM, mercredi.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, et le président du Syndicat du transport de Montréal, Bruno Jeannotte, revenir sur la grève qui paralyse le transport en commun à Montréal, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Le responsable syndical regrette l’absence de participation de la STM à la négociation et critique son implication dans le déroulement de la grève en cours.

«Actuellement, il n'y a pas d'appel qui est fait du côté de la STM pour repartir de la négociation. Donc, vous comprendrez que la STM a décidé de jouer le jeu. Et je vous confirme que ce scénario de grève-là, il a été accepté avec la STM au même titre que les chauffeurs, et la STM a mis un crochet vert à côté du scénario de grève. Donc, est-ce que la STM souhaitait cette grève-là?»

Bruno Jeannotte

