On revient sur le budget fédéral et sa faisabilité avec la chroniqueuse économique Michèle Boisvert.
Plusieurs mesures ont été mises en place, notamment pour stimuler l’investissement. Reste à voir si les entreprises et les détenteurs de capitaux vont saisir l’occasion.
Les sujets discutés
- Un déficit de 78 milliards de dollars;
- Un ratio déficit/PIB de 2,5 % pour 2025-2026. L’objectif de le réduire à 1,5 % d’ici 2029-2030;
- Une réduction de 15 % des dépenses gouvernementales;
- La suppression de 40 000 postes dans la fonction publique.