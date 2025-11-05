Exode chez les libéraux?

Au lendemain du dépot du budget fédéral, ce n'est pas le sujet de prédilection dans les conversations à Ottawa.
Écoutez Dimitri Soudas commenter les discussions à Ottawa au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Plus personne ne parle du budget à Ottawa, au lendemain de son dépot;
- Chris d'Entremont se fait traiter de traître par les conservateurs;
- Un député albertain s'apprêtait à quitter le caucus conservateur mercredi, mais il y a eu «du tordage de bras»;
- D'autres noms de potentiels transfuges circulent.