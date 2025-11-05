 Aller au contenu
Politique fédérale
Exode chez les libéraux?

Les conservateurs font tout pour retenir leurs députés

Le Québec maintenant

le 5 novembre 2025 17:42

Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Au lendemain du dépot du budget fédéral, ce n'est pas le sujet de prédilection dans les conversations à Ottawa. 

Écoutez Dimitri Soudas commenter les discussions à Ottawa au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Plus personne ne parle du budget à Ottawa, au lendemain de son dépot;
  • Chris d'Entremont se fait traiter de traître par les conservateurs;
  • Un député albertain s'apprêtait à quitter le caucus conservateur mercredi, mais il y a eu «du tordage de bras»;
  • D'autres noms de potentiels transfuges circulent.

