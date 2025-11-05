Sécurité routière

Face à la hausse des accidents graves et des comportements haineux sur nos routes, la Sûreté du Québec tente de sensibiliser avec humour.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du corps policier, on s’attarde à expliquer le fonctionnement de la voie de gauche sur les autoroutes et voies rapides. Cette dernière ne devrait être utilisée que pour dépasser, mais cette règle est constamment enfreinte.