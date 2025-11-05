 Aller au contenu
Conduite: la Sûreté du Québec appelle à «décamper de la voie de gauche»

par 98.5

0:00
8:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 novembre 2025 16:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Conduite: la Sûreté du Québec appelle à «décamper de la voie de gauche»
Selon Bertrand Godin, beaucoup d’accidents pourraient être évités si les distances de sécurité entre les véhicules étaient respectées. / Alicja Wójcik/Adobe Stock

Face à la hausse des accidents graves et des comportements haineux sur nos routes, la Sûreté du Québec tente de sensibiliser avec humour.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du corps policier, on s’attarde à expliquer le fonctionnement de la voie de gauche sur les autoroutes et voies rapides. Cette dernière ne devrait être utilisée que pour dépasser, mais cette règle est constamment enfreinte.

@sureteduquebec_officiel Non, mais décampe!!! #tiktokquebec #sq #police #fyp #voiedegauche ♬ son original - Sûreté du Québec

Êtes-vous sûr d’avoir le bon comportement sur la route ?

Écoutez l’expert en sécurité routière Bertrand Godin revenir sur les comportements sécuritaires trop souvent oubliés au volant, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Selon lui, beaucoup d’accidents pourraient être évités si les distances de sécurité entre les véhicules étaient respectées.

«On parle beaucoup de vitesse, mais je dirais qu'actuellement, c'est les distances. Les gens se suivent de beaucoup trop près. Donc, à ce moment-là, on n'a pas la capacité de voir... Le temps que l'on voie quelque chose, qu'on analyse pour passer à l'action, il est trop tard. C'est pourquoi on voit beaucoup de carambolages lorsqu'il y a justement des ralentissements sur les autoroutes.»

Bertrand Godin

