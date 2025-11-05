Ils sont artistes, musiciens, collaborateurs et ils forment un couple.
Écoutez Patrick Norman et Nathalie Lord parler de leur nouvel album et de leur vie de couple en compagnie de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Un nouvel album Depuis nous deux, sort jeudi;
- Le couple, en amour depuis 12 ans, partage sa passion musicale;
- Ils se souviennent de leur première rencontre;
- Le disque s’accompagne d’un livre incluant les textes de 11 chansons écrites avec des collaborateurs comme Steve Veilleux, Manuel Tadros, Paul Daraîche et Janette Bertrand;
- L’album célèbre les 50 ans de carrière de Patrick Norman et aborde des thèmes comme l’amour, la vieillesse et la transmission.