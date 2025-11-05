 Aller au contenu
Société
Désaccords sur la loi 2

«Pas de cherry picking» concernant la clientèle des médecins

le 5 novembre 2025 14:46

Les médecins qui ont le statut de travailleurs autonomes ont-ils vraiment la liberté de choisir leurs patients, comme l’a impliqué l’ex-médecin Jacques Ricard sur nos ondes il y a quelques jours? / Adobe Stock

Les médecins qui ont le statut de travailleurs autonomes ont-ils vraiment la liberté de choisir leurs patients, comme l’a impliqué l’ex-médecin Jacques Ricard sur nos ondes il y a quelques jours?

Cette vision est en réalité jugée «périmée» selon le docteur François-Pierre Gladu, puisque le Guichet d’accès aux médecins de famille permet une distribution équilibrée et non personnalisée des patients.

Écoutez ce médecin de famille, qui suit plus de 1400 patients en majorité vulnérables, s’exprimer sur la loi 2, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

