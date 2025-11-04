D'après un ancien docteur

Ex-médecin, Jacques Ricard considère que la nouvelle loi de la CAQ est sur la bonne voie, car elle devrait permettre d'obtenir une meilleure reddition de comptes de la part des médecins.

À l'heure actuelle, les médecins sont des travailleurs autonomes, un statut qui les autorise à sélectionner leur patients d'après leurs propres critères.

Cette liberté professionnelle est-elle vraiment au profit des Québécois?

Écoutez le médecin retraité Jacques Ricard s'indigner de la réaction de ses homologues à la loi 2 au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.