D'après un ancien docteur

Ex-médecin, Jacques Ricard considère que la nouvelle loi de la CAQ est sur la bonne voie, car elle devrait permettre d'obtenir une meilleure reddition de comptes de la part des médecins.
À l'heure actuelle, les médecins sont des travailleurs autonomes, un statut qui les autorise à sélectionner leur patients d'après leurs propres critères.
Cette liberté professionnelle est-elle vraiment au profit des Québécois?
Écoutez le médecin retraité Jacques Ricard s'indigner de la réaction de ses homologues à la loi 2 au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.
«Les médecins sont des travailleurs autonomes. Ils décident ce qu'ils veulent, qui ils veulent voir et quand ils veulent les voir. [...] La population québécoise, c'est eux autres, actuellement qui sont des victimes de ce système-là. Et moi, je pense qu'il faut changer ça. Et la loi est une bonne voie dans ce contexte-là.»