Diffusée sur Tik Tok

La Sûreté du Québec (SQ) ne passe pas par quatre détours dans une publicité visant à sensibiliser les automobilistes qui roulent sur la voie de gauche sans vouloir réellement dépasser ceux sur la voie de droite.

Ceux que la SQ appelle «les campeurs» de la voie de gauche sont passibles d'une amende pour infraction s'élevant à environ 100 dollars.

Écoutez le sergent Jean-Raphaël Drolet, vulgarisateur à la SQ, lancer son message au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il explique que la campagne vise entre autres à réduire la rage au volant et les comportements dangereux.

La publicité a été visionnée à plus de 1,5 million de reprises sur les réseaux sociaux.