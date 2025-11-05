Des recours pour mettre fin à la grève de la STM?

Aucun recours judiciaire ne semble possible pour mettre fin à la grève des employés de la Société de transport de Montréal (STM), selon l'avocat en droit du travail, Me Marc Boudreau.

Il souligne que la Charte canadienne des droits et libertés prévoit le droit d'association, le droit de grève et le droit à la négociation, ce qui rendrait infructueuses de potentielles procédures judiciaires ayant à l'encontre de ces principes.

Écoutez l'avocat spécialisé en droit du travail chez CMB Avocats expliquer le tout, mercredi, à La commission.