Société
Des recours pour mettre fin à la grève de la STM?

«Il n'y a pas grand chose à faire» au niveau juridique, rapporte un avocat

le 5 novembre 2025 12:51

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Il n'y a pas grand chose à faire» au niveau juridique, rapporte un avocat
Il y a une solution à la grève de la STM, souligne un auditeur: la négociation entre les deux parties. / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Aucun recours judiciaire ne semble possible pour mettre fin à la grève des employés de la Société de transport de Montréal (STM), selon l'avocat en droit du travail, Me Marc Boudreau.

Il souligne que la Charte canadienne des droits et libertés prévoit le droit d'association, le droit de grève et le droit à la négociation, ce qui rendrait infructueuses de potentielles procédures judiciaires ayant à l'encontre de ces principes.

Écoutez l'avocat spécialisé en droit du travail chez CMB Avocats expliquer le tout, mercredi, à La commission.

«En 2015, je ne le répéterai jamais assez, la Cour suprême a rendu une décision qui a reconnu ce droit fondamental là et qui a décrété que la seule manière de contrecarrer le droit d'association et le droit de grève, c'est lorsqu'il y a danger pour la santé et la sécurité de la population.»

Me Marc Boudreau, avocat spécialisé en droit du travail chez CMB Avocats

