Politique provinciale
Après avoir tâté le terrain des libéraux

par 98.5

0:00
12:01

Entendu dans

La commission

le 5 novembre 2025 12:23

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

L'ex-députée caquiste Isabelle Poulet a raté sa sortie après avoir voulu quitter la CAQ, tout en consultant son chef, François Legault, qui lui a montré la porte, analysent Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

Sonder le terrain du Parti libéral du Québec, tout en évaluant la possibilité de demeurer dans les rangs de la Coalition Avenir Québec était une mauvaise idée, selon eux, estimant que l'élue «s'est fait démissionner elle-même».

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau commenter le dossier de l'ex-députée caquiste Isabelle Poulet, mercredi, à La Commission.

«Tu sais les portes de “screen” là, qui “swing” dans les deux sens. Elle a poussé la porte dans un sens, et ça lui est revenu dans la face. Moi, je trouve que c'est un peu ras là. Elle veut s'en aller de la CAQ. Le premier ministre lui dit “Attendez, il faudrait que je vous parle avant”, puis après ça, “dehors!”.»

Luc Ferrandez

Autres sujets abordés:

  • Le ministre Jean Boulet pourrait devancer son projet de loi 89 sur les services essentiels;
  • Le député conservateur acadien Chris d'Entremont passe des «bleus» aux «rouges».

