Après avoir tâté le terrain des libéraux

L'ex-députée caquiste Isabelle Poulet a raté sa sortie après avoir voulu quitter la CAQ, tout en consultant son chef, François Legault, qui lui a montré la porte, analysent Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

Sonder le terrain du Parti libéral du Québec, tout en évaluant la possibilité de demeurer dans les rangs de la Coalition Avenir Québec était une mauvaise idée, selon eux, estimant que l'élue «s'est fait démissionner elle-même».

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau commenter le dossier de l'ex-députée caquiste Isabelle Poulet, mercredi, à La Commission.