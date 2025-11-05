Il dépassera 78 milliards de dollars

Le déficit fédéral dépassera 78 milliards de dollars.

C'est ce qui ressort du budget du gouvernement Carney déposé mardi.

Les investissements dans les infrastructures s'élèvent à 115 milliards sur cinq ans.

En revanche, le gouvernement entend, sur la même période, réaliser des économies de 60 milliards dans ses dépenses en éliminant 40 000 postes dans la fonction publique d’ici la fin de 2028-2029, soit 10 % de ses effectifs.

