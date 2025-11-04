Budget Carney

Le Canada s'apprête à tripler ses investissements militaires. Un expert du Boston Consulting Group (BCG) révèle comment les PME québécoises en technologie et infrastructure peuvent profiter de cette manne colossale.
Le Canada se prépare à des investissements massifs et historiques dans le secteur de la défense.
Mais au-delà de l'achat d'équipement, une question se pose : l'essor économique du Québec et du Canada peut-il passer par ces dépenses militaires?
Écoutez Éric Sullivan, directeur général du bureau de Montréal de Boston Consulting Group, décortiquer ces nouvelles dépenses, au micro de Philippe Cantin.
«Ça inclut les secteurs technologiques, l'électronique, les services TI, les télécoms, puis tous les noms que vous pouvez imaginer derrière ces grands secteurs là aussi, dans l'automobile, la logistique. Les chaînes de valeur en défense sont complexes, sont multi-secteurs, donc il y a un potentiel à avoir un effet distribué à travers l'économie.»