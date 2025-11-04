Budget Carney

Le Canada s'apprête à tripler ses investissements militaires. Un expert du Boston Consulting Group (BCG) révèle comment les PME québécoises en technologie et infrastructure peuvent profiter de cette manne colossale.

Le Canada se prépare à des investissements massifs et historiques dans le secteur de la défense.

Mais au-delà de l'achat d'équipement, une question se pose : l'essor économique du Québec et du Canada peut-il passer par ces dépenses militaires?

Écoutez Éric Sullivan, directeur général du bureau de Montréal de Boston Consulting Group, décortiquer ces nouvelles dépenses, au micro de Philippe Cantin.