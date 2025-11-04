 Aller au contenu
Cinéma
Présenté au festival Cinémania

«On sera heureux»: la course contre la montre de deux immigrants gays

La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le film On sera heureux, réalisé par Léa Pool et scénarisé par Michel Marc Bouchard, raconte l’histoire de Saad et Reza, deux homosexuels ayant fui respectivement le Maroc et l’Iran qui tombent amoureux en Espagne avant d’arriver clandestinement à Montréal.

Écoutez Léa Pool, réalisatrice, et Michel Marc Bouchard, dramaturge, dévoiler les coulisses du film lors de la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, à l'émission Le Québec maintenant.

Le long métrage, présenté mardi en première au festival Cinémania, explore l’immigration, la criminalisation de l’homosexualité dans plus de 60 pays, et la quête humaine de sécurité, tout en évitant une vision stéréotypée de l’accueil des réfugiés.

Les personnages sont les porteurs de ce qu'on ne voit pas beaucoup, dans le sens où on parle beaucoup d'immigration, on les voit arriver à l'aéroport, on les voit au chemin Roxham, mais est-ce qu'on connaît leur parcours? Et c'est ça qu'on essaie, nous, de démontrer, c'est ce parcours-là.

Michel Marc Bouchard, dramaturge

