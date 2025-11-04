Présenté au festival Cinémania

Le film On sera heureux, réalisé par Léa Pool et scénarisé par Michel Marc Bouchard, raconte l’histoire de Saad et Reza, deux homosexuels ayant fui respectivement le Maroc et l’Iran qui tombent amoureux en Espagne avant d’arriver clandestinement à Montréal.

Écoutez Léa Pool, réalisatrice, et Michel Marc Bouchard, dramaturge, dévoiler les coulisses du film lors de la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, à l'émission Le Québec maintenant.

Le long métrage, présenté mardi en première au festival Cinémania, explore l’immigration, la criminalisation de l’homosexualité dans plus de 60 pays, et la quête humaine de sécurité, tout en évitant une vision stéréotypée de l’accueil des réfugiés.