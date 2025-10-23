À l'occasion de sa chronique culturelle, jeudi matin, Catherine Brisson présente le film Springsteen: Deliver Me From Nowhere qui retrace une période fondamentale et méconnue de la vie de Bruce Springsteen, s'attaquant à la genèse de son album Nebraska, sorti dans les années 80.

Écoutez la chroniqueuse aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le film explore le côté plus sombre de Bruce Springsteen, ses doutes et sa dépression, ce qui est rare puisque le Boss s'est toujours montré très énergique sur scène.

Le documentaire évite les clichés de la biographie de la star et revient notamment sur la jeunesse de l'artiste, la relation difficile avec son père, son alcoolisme et sa difficulté à s'engager en amour.