Cinéma
Deliver Me From Nowhere

Bruce Springsteen: un film sur l'album Nebraska et le côté sombre du «Boss»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 octobre 2025 06:33

Avec

Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Bruce Springsteen: un film sur l'album Nebraska et le côté sombre du «Boss»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique culturelle, jeudi matin, Catherine Brisson présente le film Springsteen: Deliver Me From Nowhere qui retrace une période fondamentale et méconnue de la vie de Bruce Springsteen, s'attaquant à la genèse de son album Nebraska, sorti dans les années 80.

Écoutez la chroniqueuse aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le film explore le côté plus sombre de Bruce Springsteen, ses doutes et sa dépression, ce qui est rare puisque le Boss s'est toujours montré très énergique sur scène.

Le documentaire évite les clichés de la biographie de la star et revient notamment sur la jeunesse de l'artiste, la relation difficile avec son père, son alcoolisme et sa difficulté à s'engager en amour.

