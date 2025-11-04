 Aller au contenu
Les médecins veulent la suspension de la loi 2

Refus de négociations: « Le gouvernement dans un cul-de-sac», dit le Dr Heppell

Le Québec maintenant

le 4 novembre 2025 15:38

Philippe Cantin
Le ministre de la Santé, Christian Dubé, suspend deux mesures controversées de la Loi spéciale sur la rémunération des médecins.

Le gouvernement recule et décide de maintenir la prime à la première consultation, ainsi que le supplément de 30 % accordé aux médecins des GMF pour payer leurs frais de bureau. 

Le gouvernement rejette également l'arbitrage et dit vouloir revenir aux discussions avec les fédérations de médecins dans un environnement plus calme.

De leur côté, les fédérations refusent de retourner à la table de négociations tant que la Loi spéciale sera en vigueur.

À quoi peut-on s'attendre pour la suite?

Écoutez le médecin de famille Dr Benoît Heppell faire le point sur les dernières avancées de la loi 2 au micro de Philippe Cantin.

«Le gouvernement a passé une Loi spéciale en définissant les conditions de travail jusqu'à au moins 2028. Et là, il voit que ça n'a pas l'effet voulu, puis appelle les parties à négocier. Les parties disent "Ben pourquoi on négocieraient? Il y a une Loi spéciale qui statue sur nos conditions de travail, il n'y a rien à négocier."»

Dr Benoît Heppel

