À Paspébiac, Jérémy Laplante a été élu maire à 23 ans et parle déjà de ses projets de développement. Plus à l’ouest, Princeville a confié le siège de maire à Raphaël Guérard, 25 ans.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez présenter les bonnes nouvelles du jour, à La commission.
Autres sujets abordés
- Le ministre des Transports, Jonatan Julien, tend la main à la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, après sa sortie sur la grève à la STM;
- Le Réseau Express Vélo (REV) Saint-Denis se classe désormais comme la troisième piste cyclable la plus utilisée en Amérique du Nord, rivalisant avec les ponts de New York.