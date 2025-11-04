Les bonnes nouvelles du jour

À Paspébiac, Jérémy Laplante a été élu maire à 23 ans et parle déjà de ses projets de développement. Plus à l’ouest, Princeville a confié le siège de maire à Raphaël Guérard, 25 ans.

