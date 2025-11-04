1,5 million de dollars en billettes dérobés

Trois camions contenant des billettes d'aluminium d'une valeur de 1,5 million de dollars ont été volés à Jonquière, au Saguenay.

Le premier camion a été retrouvé dans le parc des Laurentides, le second à Stoneham et le troisième sur la rue Jarry à Montréal, ce dernier étant complètement vide.

Écoutez Hugo Ouellet, journaliste Cogeco Nouvelles à KYK FM au Saguenay, révéler les détails de cette affaire avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi.

Les voleurs en question auraient désactivé seulement une partie du système GPS des poids lourds, permettant aux policiers de les retracer.

La police fait appel à la population pour retrouver les individus, toujours en fuite: ils se déplacent possiblement dans des camions de type «B-Train» aux environs de Montréal et Boucherville notamment.