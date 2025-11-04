 Aller au contenu
Hausse des coûts d'exportation de l'électricité

«On ne peut pas attendre les bras croisés», affirme un professeur de physique

«On ne peut pas attendre les bras croisés», affirme un professeur de physique
L'exportation d'électricité québécoise vers les États-Unis fait partie du plan de 200 milliards de dollars d'Hydro-Québec / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Les coûts pour exporter notre électricité aux États-Unis pourraient frôler le milliard de dollars en plus du montant prévu de 1,9 milliard de dollars, rapporte La Presse. Il faut toutefois faire attention en regardant ces chiffres, nuance Normand Mousseau, professeur de physique à l’Université de Montréal, puisque le projet devrait demeurer rentable.

La rentabilité de l'exportation du Québec vers l'État de New York, par exemple, est estimée à 20 milliards de dollars.

L’inflation des prix des matériaux comme l'acier, le cuivre, ou encore le béton est à l'origine de la hausse importante des prix d'exportation.

Écoutez Normand Mousseau, professeur de physique à l’Université de Montréal, aborder le sujet à l'émission de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau

M. Mousseau mentionne la nécessité de collaborations interprovinciales entre le Québec et l'Ontario pou réduire les coûts de l'électricité. 

«La demande va être là pour les prochaines années et on ne peut pas juste attendre les bras croisés. Je pense qu'on a besoin de voir plus de collaborations à l'intérieur du Canada pour baisser les coûts.»

Normand Mousseau, professeur de physique à l’Université de Montréal

Le professeur pense aussi qu'Hydro-Québec et le gouvernement du Québec devraient réviser le plafond tarifaire de 3 % des prix de l'électricité promis aux Québécois, le comparant à l’augmentation de 26 % des tarifs pour les Ontariens depuis le début du mois de novembre.

