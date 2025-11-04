Hausse des coûts d'exportation de l'électricité

Les coûts pour exporter notre électricité aux États-Unis pourraient frôler le milliard de dollars en plus du montant prévu de 1,9 milliard de dollars, rapporte La Presse. Il faut toutefois faire attention en regardant ces chiffres, nuance Normand Mousseau, professeur de physique à l’Université de Montréal, puisque le projet devrait demeurer rentable.

La rentabilité de l'exportation du Québec vers l'État de New York, par exemple, est estimée à 20 milliards de dollars.

L’inflation des prix des matériaux comme l'acier, le cuivre, ou encore le béton est à l'origine de la hausse importante des prix d'exportation.

M. Mousseau mentionne la nécessité de collaborations interprovinciales entre le Québec et l'Ontario pou réduire les coûts de l'électricité.